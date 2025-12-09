ファミリーマートが発表した「ファミマ大賞2025」で、看板商品ファミチキの新フレーバー「ファミチキレッド」が大賞に輝いた。今年は同社初となるAIによる「話題性予測」も導入され、“未来のSNSバズり度”が選考に反映された。【画像】「ファミマ大賞2025」TOP10商品画像「ファミマ大賞」は、その年に発売・リニューアルされた商品の中から、売上やリピート率に加えて注目度や話題性も含めた“今年の顔”を選出する企画。23年