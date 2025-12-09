元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が9日、自身のインスタグラムを更新。「愛車」との2ショットを披露した。スーツ姿で紺色のコンパクトカーのタイヤに足を載せるショットをアップ。ハッシュタグで車種はトヨタの「ルーミー」であると明かし、「愛車」「徹子の部屋」「街乗り」と添えた。石原氏の投稿に、フォロワーからは「色違いの同じ車種です光栄です」「庶民的なビックリ」といった反響が寄せられている。