青森・八戸市で8日夜に発生した震度6強の地震。今回の地震では初めて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、対象地域の住民に警戒が呼びかけられています。どのような備えをすればいいのか、地震学が専門の東京科学大学の中島淳一教授と見ていきます。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の対象地域は、北海道から千葉県まで182の市町村です。すぐに避難してくださいということではなく、1週間程度、防災の対応をしっかり