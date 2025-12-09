出場機会に恵まれない選手救済の「現役ドラフト」が９日、オンラインによる非公開で開催され、楽天はソフトバンクから佐藤直樹外野手を獲得した。また辰見鴻之介外野手が広島に移籍することも決まった。佐藤は兵庫県出身の２７歳。報徳学園高からＪＲ西日本を経てドラフト１位で２０年にソフトバンクへ入団した。通算成績は２６２試合の出場で、打率・２０５、７本塁打、２８打点だった。また移籍が決まった辰見は球団を通し