第４回現役ドラフトが９日、行われ、ロッテは阪神の井上広大外野手（２４）を獲得した。井上は履正社高から１９年ドラフト２位で阪神入り。昨季はプロ１号を含む３本塁打を放ったが、期待された今季は出場１試合、３打数無安打に終わった。通算４５試合、打率１８９、３本塁打だった。サブロー監督は「パンチ力のある選手。長打はウチには足りない部分でもあるのでおおいに期待をしています」と評価。井上は「阪神に入団し６年