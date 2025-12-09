松本幸四郎（52）が9日、都内で行われた「鬼平犯科帳」最新第7弾「兇剣」特別先行版の舞台あいさつに登壇した。終盤の殺陣が見どころで「スクリーンで見る作品に仕上がっている。さらに魅力を感じられると思う」と話した。今年は、歌舞伎を題材にした映画「国宝」が大ヒット。「時代劇も日本にしかないジャンル。これをきっかけに興味を持ってもらえたら」と期待を寄せた。特別先行版は18日まで、TOHOシネマズ3館で特別先行上映。2