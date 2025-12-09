北海道から鹿児島までの若手4人が選ばれた新たな民謡ユニットで、秋田市の高校生が先月CDデビューを果たしました。津軽三味線、吉田兄弟の兄・良一郎さんもほれ込むその歌唱力で秋田民謡の魅力を発信します。 ＜地元の老舗レコード店の店頭にも＞ 秋田市土崎にある、細川レコード店です。今年で創業100周年。 秋田ゆかりの音楽をことさら愛する老舗に、先月末、新たなCDが届きました。歌うのは、「みんよ