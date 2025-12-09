全日本空輸（ANA）と日本航空（JAL）グループは、青森県東方沖地震の影響で、航空券の特別対応を実施する。特別対応を実施するのは、12月9日と10日にANAは青森、JALグループは青森・三沢を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。