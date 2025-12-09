全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、12月11日から17日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は12月10日から16日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,000マイル東京/羽田〜秋田・富山・能登・大阪/伊丹線、大阪/伊丹〜大分・宮崎線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜稚内・秋田線、長崎〜五島福江線、福岡