楽天モバイルは、楽天会員に登録しない楽天モバイルへの申し込みの新規受付を12月11日8時に終了する。 終了日時までに楽天会員へ登録せずに申し込みが完了したユーザーは、引き続き楽天モバイルを利用できる。サービス内容に変更はない。 受付終了となる申し込み方法は「楽天会員へ登録しない楽天モバイルへの申し込み」で、楽天会員へ登録したうえでの申し込みは引き続き利用できる。