オリックスは茶野篤政外野手が、現役ドラフトで西武へ移籍することになった。四国ＩＬ・徳島から２２年の育成ドラフト４位で入団し、プロ１年目に育成出身の新人では史上初となる開幕スタメン。６月には同史上初の満塁弾を放つなど、９１試合に出場した。２年目からは１６、３試合と出場機会が減少。しかし、巧みなバットコントロールは高く評価されていた。福良淳一ＧＭは「これをチャンスと思って、向こう（西武）でも頑張って