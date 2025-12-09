出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、日本ハムは巨人から菊地大稀投手を獲得した。巨人は、日本ハムから松浦慶斗投手を獲得した。菊地は球団を通じて「ジャイアンツでの４年間でとても多くの素晴らしい経験ができ、その経験は僕を成長させくれました。今回の移籍は僕にとって大きなチャンスだと思っているので、必ず活躍します。チーム関係者、スタッフの皆