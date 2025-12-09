女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が9日、自身のインスタグラムを更新。超豪華メンバーでのラウンドを報告した。「先日初メンバーでゴルフ。克さん、マー君、舞子ちゃん」と書き始めた吉田さん。阪神・野村克則コーチ、巨人・田中将大投手、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの4ショットを披露した。「まぁー皆さん飛距離が凄くて、私だけ置いてかれていました…」と飛距離の差を見せつけられたこと