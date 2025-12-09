オリックスは、西武から平沼翔太外野手を現役ドラフトで獲得した。敦賀気比から１５年のドラフト４位で日本ハムに入団し、２１年のシーズン途中にトレードで西武へ移籍。プロ１０年目の今季は６０試合で打率２割１分８厘、１１打点の成績だった。外野登録だが、遊撃を除く内野守備にも対応できる万能選手。今季のオリックス戦では、カード別最高となる打率３割４分４厘を記録した。福良淳一ＧＭは「考えている選手を取れたんじゃ