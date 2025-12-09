日本相撲協会は９日、幕内の玉鷲（片男波）と十両の日向丸（木瀬）が冬巡業から離脱したと発表した。玉鷲は９日から、日向丸はインフルエンザで６日から休場していた。１１月３０日に長崎・諫早市で始まり、横綱・大の里（二所ノ関）、小結・高安（田子ノ浦）が休場。休場は１２人となった。１０日は広島市で行われ、２１日の埼玉・新座市まで続く。