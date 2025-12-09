９日に行われたプロ野球１２球団の「現役ドラフト」で、巨人は、日本ハムの松浦慶斗投手（２２）を獲得。巨人からは菊地大稀投手（２６）が日本ハム入りすることが決まった。巨人・阿部監督「松浦投手は体も大きく、球威もある投手。ジャイアンツの投手陣の中で十分、競争できると思うし、先発の争いに割って入ってくれればうれしい。菊地投手はジャイアンツでの経験を生かし、新たなチームで持ち味を存分に発揮してもらいたい