阪神は９日、今季限りで現役を引退した楠本泰史氏が来年１月よりプロスカウトに就任すると発表した。楠本は今年１０月に阪神から戦力外通告を受け、引退を決断した。「この度、プロスカウトに就任することとなりました。これからもタイガース、そしてプロ野球界に携われることをすごく光栄に感じています。今後とも精いっぱい頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。