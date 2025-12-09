「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」（９日、江戸川）中村栄治（２６）＝福井・１２４期・Ｂ１＝が９日の２日目５Ｒをインから逃げて１着。８日の初日からは３、１、１着と順調にポイントを積み重ねている。仕上がりに関しても「スリット付近は良さそうだしターン回りのスムーズさもあります。感触は良くなりました。数字以上に動いています」と手応えをつかんでいた。１０日の３日目を見据えては「枠によって