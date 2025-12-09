12月5日、６日に行なわれたフィギュアスケートGPファイナル女子シングル。坂本花織（シスメックス）は、ショートプログラム（SP）では３回転ルッツが２回転で０点となり、６選手中５位発進になってしまった。翌日のフリー演技後に、他の選手の結果を受けて総合３位に入ったことを知ると、坂本は「よかった。滑りこみ」と言ってしゃがみこみ、涙をボロボロと流した。「枯れそうになった。体内の水分が30％になりそう」と言って