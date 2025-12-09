12月５日、６日に女子シングルが行なわれたフィギュアスケートのGPファイナル。千葉百音（木下グループ）はショートプログラム（SP）で自己最高得点を更新する首位発進をしながらも、フリーでは最下位の得点で総合順位を５位まで下げた。GPファイナルで総合５位に終わった千葉百音フリーの演技終了後に千葉は、「いつもだったら悔しい気持ちが出てくるはずなのに、気持ちがまだ空っぽの状態という感じ。自分の気持ちを受け止め