日本初の「カペラホテル」が2026年春に開業シンガポールを拠点とするラグジュアリーホテルグループが運営する、日本初のカペラホテル「カペラ京都」が2026年春に開業します。その開業に先立ち、「カペラ京都」は2026年3月23日（月）以降の宿泊予約受付を開始しました。2026年春に開業する「カペラ京都」は、歴史ある宮川町地区の中心地にある旧新道（しんみち）小学校跡地を継承し、京都の街に見られる「間」の思想が息づく空間と