8日夜から9日朝にかけて、福岡県内で飲酒運転が相次ぎました。男2人が現行犯逮捕されています。 8日午後11時ごろ、福岡市・中洲で「事故を起こした人がケンカしている」と交番に届け出がありました。駆けつけた警察官が、街灯などに衝突しながら逃走しようとするライトバンを発見しました。追跡を受けるとほどなく停止したということです。ライトバンを運転していた、福岡県太宰府市の自営業、古田征輝容疑者（35）の呼気からは