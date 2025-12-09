岡山市12月9日午後5時ごろ 9日は岡山、香川の各地でよく晴れましたが、この時季らしい寒さとなりました。10日もおおむね晴れる見込みです。 朝は放射冷却の影響で冷え込み、最低気温は9日朝と同じくらいのところが多くなりそうです。温かくしてお休みください。 岡山・香川は引き続き高気圧に覆われそうです。晴れの天気が続き、空気の乾燥が進みそうです。火の取り扱いに十分お気を付けください。