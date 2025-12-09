９日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３１．１３ポイント（１．２９％）安の２５４３４．２３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４７．１２ポイント（１．６２％）安の８９３６．４１ポイントと続落している。ハンセン指数は約２週ぶりの安値水準を切り下げた。売買代金は２１０２億３５９０万香港ドル（約４兆２２３６億円）となっている（８日は２０６２億