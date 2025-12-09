新しい年を祝う贈り物にぴったりのアイテムが登場！2025年12月26日（土）より、メリーチョコレートカムパニーから「ファンシーチョコレート（お年賀）」と「ニャンてハッピー」が全国の百貨店・量販店・オンラインショップで販売開始。どちらも新年のご挨拶やお礼、集まりの場にぴったりな上品な味わいのチョコレートです。お年賀にふさわしい一品です♪ 新年のご挨拶にぴったり！「フ