¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤ÇÏÃ¤¹¸¶¹ð¤Î¹â¶¶»ËÈÁ¤µ¤ó¡á9Æü¸á¸åÀ¯ÉÜ¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ°ú¤­²¼¤²¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÇÊä½þ¤ò¸º³ÛÊ¬¤Î°ìÉô¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶¹ð¤é¤Ï9Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤­Å±²ó¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö»ÊË¡·Ú»ë¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢Á´³ÛÊä½þ¤ÈÄ¾ÀÜ¤Î¼Õºá¤ò½Å¤Í¤Æµá¤á¤¿¡£½¸²ñ¤Ë¤Ï150¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÁÊ¾ÙÊÛ¸îÃÄ¤ÎÈøÆ£¹­´îÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¸¶¹ðÂ¦¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤º¤Ë°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤âÁ´¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ