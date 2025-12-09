群馬県富岡市の妙義山で8日に発生した火災で、県は9日、自衛隊のヘリコプター3機と共に消火活動を続けた。9日午後時点で山中の約30ヘクタールが焼けたが、火の勢いは弱まってきているという。県が自衛隊に災害派遣を要請していた。家屋への延焼や人的被害は確認されていない。山の麓付近では焼け焦げたにおいが充満。山の中腹など数カ所から白煙が上がり、ヘリが上空から散水する様子を住民らは心配そうに見つめた。近くに住む