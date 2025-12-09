神奈川県伊勢原市で、山火事が発生しました。【映像】神奈川・伊勢原市の日向山で山火事（実際の様子）午後3時すぎ、伊勢原市にある「日向山」で「山の方で白い煙が出ている」と通行人らから119番通報がありました。警察などによりますと、市街地から白煙が上がっているのが見えていて、通報が相次いだということです。警察や消防が消火活動に向かっているということです。現在のところ、火事の規模やけがをした人がいるの