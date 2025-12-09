新潟県では、１０日未明から夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれがあり注意が必要です。新潟地方気象台によりますと１０日にかけて、北陸地方の上空約５５００メートルに氷点下２７℃以下の寒気が流れ込む見込みで、県内は大気の状態が非常に不安定となり、積乱雲の発達する所があるでしょう。新潟県では、１０日未明から夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積