四川省アバ・チベット族チャン族自治州汶川県にある羌人谷スキー場で8日、「2025年四川省冬季観光シーズン」始動式が行われた。新華網が伝えた。「2025年四川省四季の旅」の締めくくりとなる冬季シーズンにおいて、四川省は4大テーマ別の特選コースと5000回以上の冬季文化観光イベントを打ち出しているほか、冬季旅行優待パックをセットにして、バラエティー豊かな商品と革新的なシーン体験を提供している。（提供/人民網日