中国船舶集団（以下、中船集団）と中国遠洋海運集団は12月8日、上海市で新たな造船プロジェクトの提携契約を結びました。金額は500億元（約1兆1019億円）を超えています。これは中国船舶企業が国内企業と締結した1回の契約の中で最高額となります。同日契約した新たな造船プロジェクトの受注は、各型の船舶87隻に及んでいます。中船集団の関係者によると、世界のエネルギー技術革命や5G物流網インフラ整備、人工知能（AI）の相乗効