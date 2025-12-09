オリックスは9日、同日に開催された現役ドラフトで茶野篤政が西武へ移籍し、西武から平沼翔太を獲得したと発表した。茶野は球団を通じて「オリックス球団には育成時代からいろいろな経験をさせていただいて、感謝の気持ちしかありません。あまりうまくいかないことが多かったのですが、そのなかでも応援してくださったファンの皆さんに支えていただいたことは決して忘れません。ライオンズ球団は個々の能力が高いイメージがあ