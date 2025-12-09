Image: Samsung この薄さで10インチタブレットにもなるのはロマンがあるなぁ。いよいよ12月12日に韓国で発売予定のSamsung（サムスン） Galaxy Z TriFold。数日前には生産の舞台裏動画が公開されましたが、今度は公式によるアンボックス動画がお披露目されました。付属品には45W充電アダプタや純正ケースも含まれるまず注目したいのはパッケージの大きさ。広げた状態のGalaxy Z TriFoldが収