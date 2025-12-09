À¾Éð¤Ï9Æü¤ËÈó¸ø³«¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÃãÌîÆÆÀ¯³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£À¾Éð¤«¤é¤ÏÊ¿¾ÂæÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÃãÌî¤Ï¹ªÂÇ¤È50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃÂæ¤Î½ÓÂ­¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÇËüÇ½·¿¤Î³°Ìî¼ê¡£¶áÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¹¶·âÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤­¤Ê´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£ÃãÌî¤Ï»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plusÆÁÅç¤«¤é2023Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Î³«ËëÀï¤À¤Ã¤¿À¾ÉðÀï