西武は9日に非公開で実施された現役ドラフトで、オリックスから茶野篤政外野手（26）を獲得した。西武からは平沼翔太外野手（28）がオリックスに移籍した。平沼は球団を通じて「5年前、ファイターズからライオンズへの移籍が決まったときは、正直なところ落ち込みました。でも、今回オリックスへの移籍が決まったとき、寂しさはもちろんありますが『オリックスでプレーできることが楽しみだ』と思える自分がいました。それは、