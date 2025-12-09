出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるための「現役ドラフト」が9日、非公開で開催され、ソフトバンクから佐藤直樹外野手（27）が楽天に移籍することが決まった。「レギュラーを取って優勝できるように貢献していきたい」と意気込んだ。「ゴルフに行っていたけど、連絡があって慌てて来た」。福岡市の球団事務所に呼ばれた佐藤はゴルフウエア姿。移籍にも「まさかという気持ちはなかった。気持ちを切り替えて新天地で