ノーベル賞に選ばれた日本人２人は、ストックホルムで大忙し。授賞式に向けた準備も急ピッチで、進められています。（記者リポート８日）「きょうこちらではノーベル賞を記念したコンサートが行われることになっています。そしていよいよ、１０日にはここで授賞式が行われます」ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特別栄誉教授（７４）と、化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授（７４）。１０日の授