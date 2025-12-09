パトカーの追跡から逃走中に事故を起こして逮捕された男。「最後に親に会うために東淀川区に来た」と供述です。過失運転傷害の疑いで送検された、京都市伏見区の会社員・西村佳幸容疑者（３１）は１２月７日夜、大阪市東淀川区の府道で車を運転中に２台の車に衝突し、男性１人（２８）に軽傷を負わせた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと西村容疑者は、自分の子どもの首を絞めたとして殺人未遂の疑いで警察に行方