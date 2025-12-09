落語家の二代目林家木久蔵（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。父で落語家の林家木久扇（88）の近影を公開した。【写真】「可愛いお父様」林家木久蔵が披露した父・木久扇の笑顔ショット木久蔵は予定していた海釣りが強風で中止になったことを明かし、「あーー、ムシャクシャする！という訳で（どんな訳だ）父に会いに。慰めてって言ったらこの表情」と父・木久扇が笑顔で手を合わせるソロショットを披露。この投稿に