歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が7日、自身のブログを更新。自宅に飾ったクリスマスツリーの写真を公開した。【写真】「大きくて綺麗ですね」「飾り付け可愛い」市川團十郎が披露したわが家のクリスマスツリー團十郎は「我が家も今日からクリスマスツリー」とつづり、華やかに飾り付けしたツリーを紹介した。顔はスタンプで隠されているが、ツリーの前に立っているのは長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）と思われる。投稿