常陸宮妃華子さま宮内庁は9日、常陸宮妃華子さま（85）が左目の後発白内障の手術を受けるため、日本赤十字医療センター（東京都渋谷区）に10日から入院されると発表した。11日に手術し、12日に退院する予定。華子さまは2006年に両目の白内障の手術を受けた。3カ月ほど前から左目の見え方に違和感があったという。