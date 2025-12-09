北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸ルートを巡り、日本維新の会が8案での再検討を自民党に提案することについて、西脇隆俊京都府知事は9日の記者会見で、現状は「混沌としている」として、どのルートを支持するかは言及しなかった。一方、維新の提案により「議論が少し進む気がする」と述べ、段階が変われば意見表明する考えも示した。北陸や関西の経済界などが早期延伸を求めている中で、知事としての態度を問われると「府