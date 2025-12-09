元ロッテ監督の井口資仁氏（51）、元楽天監督の今江敏晃氏（42）が第4回現役ドラフトを速報するYouTube「スポーツナビ野球チャンネル」に出演。各球団の思惑と選手の特長などを解説した。井口氏が注目したのはソフトバンクから楽天に移籍する佐藤直樹外野手（27）。「（2019年の）ドラフト1位でスピードもあるし、気になっていた選手。ソフトバンクは若い選手が出てきているので…」と、現役ドラフトでの移籍に驚いていた。