巨人の菊地大稀投手が９日、現役ドラフトで日本ハムに移籍することが決定した。「今回の移籍は僕にとって大きなチャンスだと思っているので、必ず活躍します」と球団を通してコメントした。大自然で育った野性味あふれる男だ。佐渡島出身初のプロ野球選手となった菊地。少年時代は、自然いっぱいの佐渡島で木に登ってびわを食べたり、冬になると雪かきをするなど体を動かして育った。プロ入り後にも、自主トレは雪山にこもって