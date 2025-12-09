思想家の内田樹は高校を中退した後、大学入学資格検定を経て東大に入学。その後、大学で教鞭をとり、思想家となった。12月9日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では内田樹が若き日の思い出を語った。 内田「色んな事ができないんですよ。忖度とか全くできないですよね。あと空気読んで、その場の空気に合わせるってことが全くできない。すぐ浮いちゃう人なんですよね」 大竹「その自覚ができたの