出場機会の少ない選手の移籍活性化を目指す「現役ドラフト」が９日、開催され、中日はＤｅＮＡから知野直人内野手を獲得した。中日の浜将之介外野手がＤｅＮＡに移籍する。浜は３年目の今季、５試合の出場で打率２割５分（４打数１安打）。５月２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初安打を放っていた。浜は球団を通して、「３年間大変お世話になりました中日ドラゴンズファンのみなさま、球団、スタッフのみなさま、そして名古屋