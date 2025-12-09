ロッテ・サブロー監督が９日、現役ドラフトで獲得した阪神・井上広大外野手を「パンチ力のある選手。長打はウチには足りない部分でもあるので大いに期待をしています」と評価した。井上は２０１９年ドラフト２位で履正社から阪神に入団。６年目の今季は１試合に出場し３打数無安打だったが、２４年には３本塁打をマークした。長打力が魅力で、阪神では右の大砲候補として期待されながらも、伸び悩んだ。リーグも変わるが、ロ