12月9日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、18.3兆円規模の補正予算案と国債追加発行について意見を交わした。 緊縮大好きオールドメディアは、日本経済を真剣に考えているのか？ 政府は12月8日、総合経済対策の裏付けとなる2025年度の補正予算案を国会に提出し、衆議院本会議で審議