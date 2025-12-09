広島は、９日に開催された現役ドラフトで楽天の辰見鴻之介内野手を指名した。２２年育成１位で２３年に支配下登録され、昨オフに育成再契約、今年７月３１日に再び支配下に昇格した。１軍では通算出場２試合も、今季はイースタン・リーグ断トツの３１盗塁をマークしていた。「あるかなと思っていたので、驚きはありませんでした。３年間、たくさん応援していただいた東北のファンの皆さんには感謝しかありません。１軍で活躍す