阪神は９日に行われた「現役ドラフト」で井上広大外野手（２４）がロッテへ移籍し、浜田太貴外野手（２５）がチームに新加入することが決まったと発表した。井上は２０１９年のドラフト会議で阪神に２位指名され入団。身長１８９センチ、体重１００キロの「ロマン砲」としてスケールの大きな将来性を嘱望されてきたが、チーム内の競争を勝ち抜くことができず、今季の一軍出場は僅か１試合のみとなっていた。新天地での開花が